İlhak kararının ardından saldırıya geçen Ukrayna, 4 yerleşim yerini Rus güçlerinden aldı!

Rusya'nın Ukrayna toprağı olan Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak etmesine dünya ülkelerinden tepki yağdı. Avrupa ve ABD başta olmak üzere Türkiye'nin de dahil olduğu birçok ülke kararı kınayarak "Kabul edilemez" olduğunu açıkladı.

UKRAYNA ORDUSU SALDIRIYA GEÇTİ

Rusya'nın ilhak kararı sonrası Ukrayna ordusu da saldırıya geçti. Rusya'nın işgali altında olan toprakları geri almak için harekete geçen Ukrayna, geçtiğimiz günlerde Lyman kentinde 5 bin Rus askerini sıkıştırdı. Rusya ise kuşatmaya dayanamayarak bölgeden geri çekildi.

UKRAYNA 4 YERLEŞİM BİRİMİNİ DAHA GERİ ALDI

Saldırılarına devam eden Ukrayna, Herson bölgesinde iki, Donetsk ve Harkiv bölgesinde de birer yerleşim birimini Rus güçlerinden geri aldı.

GERİ ALINAN BÖLGELER

Kiev makamlarından yapılan açıklamada, Herson bölgesindeki Miroliubivka ve Arkhanhelske yerleşim birimlerinin kontrolünün yeniden Ukrayna'nın eline geçtiği belirtildi. Donetsk bölgesinde Torske köyünün, Harkiv bölgesinde de Borova köyünün Rus güçlerinden geri alındığı ifade edildi. Ukrayna ordusu, dün Donetsk bölgesinde yer alan ve stratejik öneme sahip Liman şehrinde kontrolü sağlamıştı.