Ukrayna, ülkenin güneyinde Rus güçlerine karşı saldırı başlatıldığını duyurdu - Son Dakika
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Ukrayna, ülkenin güneyinde Rus güçlerine karşı saldırı başlatıldığını duyurdu

29.08.2022 20:48
Ukrayna, ülkenin güneyinde Rus güçlerine karşı saldırı başlatıldığını duyurdu

Ukrayna ordusunun, Ukrayna'nın güneyinde Rus güçlerine yönelik karşı saldırı başlattığı bildirildi.

Ukrayna ordusunun, Ukrayna'nın güneyinde Rus güçlerine yönelik karşı saldırı başlattığı bildirildi.

Ukrayna ordusunun Güney Komutanlığı Sözcüsü Natalia Humeniuk, yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin Herson bölgesi de dahil olmak üzere ülkenin güneyinde "birçok yönde" karşı saldırı başlattığını söyledi.

Humeniuk, ülkenin güneyinde durumun gergin, ancak Ukrayna güçlerinin kontrolünde olduğunu dile getirdi.

Basında çıkan haberlerde ise Ukrayna güçlerinin Herson'da Rus güçlerinin ilk savunma hattını yardığı ileri sürüldü.

Öte yandan, Rus güçlerinin ülkenin güneyinde yer alan Mıkolayiv şehrini hedef aldığı bildirildi.

Mıkolayiv Belediye Başkanı Oleksandr Senkevych, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin de yaralandığını açıkladı.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Herson, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna, ülkenin güneyinde Rus güçlerine karşı saldırı başlatıldığını duyurdu - Son Dakika

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