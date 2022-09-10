Ukrayna ordusu, 29 Ağustos'ta güney cephesinde Rus güçlerine yönelik karşı saldırı başlattığını bildirmişti. Buna ek olarak Ukrayna güçleri 7 Eylül 'den itibaren ülkenin doğusunda yer alan Harkiv bölgesinde de Rus güçlerinin ele geçirdiği bölgeleri geri almaya başladığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Ukrayna, Harkiv, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ukrayna: Birliklerimiz güneyde de ilerliyor - Son Dakika

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