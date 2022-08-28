Ukrayna ordusunun "Uragan" çok namlulu roketatar füzeleriyle, çatışmaların en yoğun olarak yaşandığı bölgelerden olan Harkiv kenti çevresinde, Rus güçlerine karşılık vermesi AA tarafından görüntülendi.

Kaynak: AA

Ukrayna, Harkiv, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ukrayna ordusunun Harkiv savunması, AA tarafından görüntülendi - Son Dakika

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