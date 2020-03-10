Ukrayna organize sanayi alanında Türkiye'yi örnek alıyor - Son Dakika

Türk girişimciler tarafından Ukrayna makamlarına örnek olarak tanıtılan organize sanayi alanları kabul gördü ve ülkede büyük ilgi odağı haline geldi.



Ukrayna, başta ağır sanayi ve tarım alanları olmak üzere, dünyanın ham madde ihtiyacını birçok alanda karşılayan bir ülke. Yabancı iş adamlarının önemli yatırım alanlarından birisi konumundaki ülkede, ticari alandaki bazı eksiklikler Türk yatırımcıların dikkatinden kaçmıyor. Ülkedeki en büyük eksikliklerden bir tanesi de işletmelerin ve fabrikaların düzensiz biçimde kurulması ve Türkiye'deki gibi bir organize sanayi bölgesinin olmaması. Organize sanayi alanında dünyada ön sıralarda gelen Türkiye, bu konuda Ukrayna devletine örnek model olarak yardımcı olmaya çalışıyor.



Uzun yıllardır Ukrayna'da yaşayan Türk iş adamı İsmail Hacıoğlu ise, bu projenin başındaki isim. Kendi tabiriyle 2001 yılından bu yana kendisini bu projeye adamış. Türk tipi organize sanayi modelini Ukrayna topraklarında kurmaya çalışan Hacıoğlu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Türk gazetecilerle bir araya geldi ve sürecin ilerleyişi hakkında bilgiler verdi.



"Hem Ukrayna kazanacak hem de Türkiye"



Türk basınına açıklama yapan Hacıoğlu, "Herkesin bir hedefi ve hayali vardır. Ukrayna'daki sanayi alanlarının düzensizliğini gördükten sonra bu işi düzeltmek için yola çıkmamızın temelleri 2001 yılına dayanıyor. 2001 yılında Mariopol şehrinde dönemin belediye başkanı ve valisine konuyu açtım. Hoşlarına gitti yapalım dediler. Aradan zaman geçiyor bir şeyler oluşmaya başlıyor ancak süreç bürokratik engellerden dolayı çıkmaza giriyor. Devlet sanayiciye bürokrasi konusunda yardımcı olmak zorunda. Bir okula ihtiyaç vardır hastaneye ihtiyaç vardır o zaman devlet sanayiciden yardım ister, sanayici gerekeni yapar ve bu vergiden düşülür. Aradan zaman geçti, konu eski Başbakan Azarov'un kulağına gitti. Kendisiyle de ufak bir ticaretimiz olmuştu ondan dolayı birbirimizi tanıyoruz. Kendisi de sağ olsun çok olumlu yaklaştı ve her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde Ukrayna'da 20 adet sanayi bölgesi kurmayı planlıyoruz. Ekonomi, bir ülkenin kalesidir. Ekonomin güçlü oldukça sen de güçlüsün. Türkiye'nin bu alanda Ukrayna'ya örnek olması gurur verici bir konu. Türk iş adamlarımızın Ukrayna ile ticaretini kolaylaştıracak olan bu hamlenin Ukrayna'ya da çok faydası olacak. Türk iş adamlarımız işçi çalıştıracak, vergi ödeyecek ve sanayi bölgesinin kurulduğu bölge ekonomik yönden kalkınacak. Burada Türk sermayesini arttırmak, bizi ekonomik alanda güçlü yaparak ülkede sözümüzün geçmesine vesile olacaktır" ifadelerini kullandı.



"Hem eski Devlet Başkanı hem de şimdiki Devlet Başkanı konuya sıcak bakıyor"



Açıklamalarının devamında ise Hacıoğlu, "Yabancı sermaye, ülkedeki savaş riskini azaltır ve sermaye sahiplerinin mensubu olduğu milletin sözünün geçmesini sağlar. Farklı bölgelere kuracağımız sanayi sitelerinde farklı ham maddeler işlenecek. Örneğin organize sanayinin kurulduğu bölgede ham madde olarak tahıl daha çok işleniyorsa, sanayi sitemizin içerisinde tarım fabrikaları daha çok yer alacak. Bulunduğumuz bölgede en fazla işlenen ham madde metal ise, metal alanındaki fabrikalar da oraya kurulacak.



Fabrikalarımızın çatısına güneş enerjisi sistemleri kuracağız, atık riskini en aza indirerek atıksız üretim yapmaya gayret göstereceğiz. Ukrayna'nın hiçbir bölgesinde bu tarz bir organize sanayi bölgesi bulunmamaktadır. Bu proje devletin de yararına olacağı için devlet başkanları tarafından da olumlu karşılandı. Eski Devlet Başkanı Poroşenko zamanında da şimdiki Devlet Başkanı Zelenskiy zamanında da projemize olumlu bakıldı. Valiler ve belediye başkanları tarafından projemiz desteklendi. Arsalar tesis edildi, elektrik ve gaz gibi altyapı çalışmalarının hepsini devlet bize bu proje için sağlayacak. Çok yakın bir zamanda hem Ukrayna'nın hem de Türkiye'nin geleceği için çok önemli olan bu ilk Türk tipi organize sanayi bölgesinin açılışını büyük bir mutlulukla ve gururla yapacağız" ifadelerini kullandı. - KİEV