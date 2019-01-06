Son Dakika Haberleri: Ukrayna Ortodoks Kilisesi, Bağımsızlık Belgesini Fener Rum Patrikhanesi'nden Aldı

Ukrayna Ortodoks Kilisesi, Bağımsızlık Belgesini Fener Rum Patrikhanesi'nden Aldı

1 saat önce

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzaladı.

Ukrayna Ortodoks Kilisesi, Bağımsızlık Belgesini Fener Rum Patrikhanesi'nden Aldı, System.String[]
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzaladı. Fener Rum Patrikhanesi'nde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'nde bu sabah düzenlenen ayinle "thomos" adı verilen bağımsızlık belgesi Ukrayna kilisesine verildi. Ayine Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko da katıldı.

Fener Rum Patrikhanesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığını resmen kabul etti. Fener Rum Patriği Bartholomeos Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi dün imzaladı.

Bu sabah patrikhaneye ait Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen ayinle, "thomos" adı verilen bağımsızlık belgesi Ukrayna Ortodoks Kilisesi metropoliti seçilen Epifaniy'e verildi. Düzenlenen ayine Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve Fener Rum Patriği Bartholomeos da katıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:55 Kaynak: İHA

Ukrayna, Güncel
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