Son Dakika Haberleri: Ukrayna Ortodoks Kilisesi "Otosefal" Statü Kazandı

Ukrayna Ortodoks Kilisesi "Otosefal" Statü Kazandı

25 dakika önce

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne "otosefali" kazandıracak kararnameyi Devlet Başkanı Poroşenko'nun katıldığı törenle verdi.

Ukrayna Ortodoks Kilisesi

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne "otosefali" (Ortodokslukta kendilerine ait bir baş tarafından yönetilen Ortodoks kiliselerine verilen ad) kazandıran kararnameyi Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun katıldığı törenle verdi.

POROŞENKO, FENER RUM PATRİKHANESİNE GELDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ve ailesiyle Ukrayna Ortodoks Kilisesi Paşpiskoposu Epifaniy, Fener Rum Patrikhanesi'ne geldi. Poroşenko ve beraberindekiler, burada düzenlenen ayine katıldı.

OTOSEFALİ STATÜSÜ KAZANDIRAN KARARNAMEYİ BAŞPİSKOPOS'A TAKDİM ETTİ

Ayinin ardından, Patrik Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne "otosefali" statüsü kazandıran "Tomos" adı verilen kararnameyi Başpiskopos Epifaniy'e takdim etti.

FENER RUM PATRİKHANESİ, AYRILMA TALEBİNİN KABULÜNE KARAR VERMİŞTİ

Fener Rum Patrikhanesi, 11 Ekim'de Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Moskova'daki Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılma yolundaki talebinin kabulüne karar vermişti.

15 ARALIK'TA UKRAYNA'DA BİRLEŞİK BAĞIMSIZ ORTODOKS KİLİSESİ KURULMUŞTU

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Azize Sofya Katedrali'nde 15 Aralık'ta, Kiev Patrikhanesi'ne bağlı Ortodoks Kilisesi, Ukrayna Bağımsız Ortodoks Kilisesi ve Moskova Patrikhanesi'ne bağlı Ortodoks Kilisesi'nden temsilcilerinin katıldığı toplantıyla Ukrayna'da yeni birleşik bağımsız Ortodoks Kilisesi kurulmuştu.

POROŞENKO HAÇ ÇIKARMA TÖRENİNE DE KATILACAK

Ukrayna Devlet Başkanı Poronşenko yarın ayrıca Fener Rum Patrikhanesi'nin düzenleyeceği haç çıkarma törenine de katılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:24 Kaynak: AA

Bartholomeos, Ukrayna, Güncel
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