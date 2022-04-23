Ukrayna Paralimpik Sporcuları Olimpiyatlara İbb Tesislerinde Hazırlanıyor - Son Dakika

Ukrayna Paralimpik Yüzme Takımı, Paris Paralimpik Olimpiyatları'na İstanbul'da hazırlanıyor. Savaştan kaçan sporcular İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nde kampa girdi. Sporcular, Kasımpaşa Spor Kulübü'nün desteğiyle tesislerde konaklıyor.

İBB'den verilen bilgiye göre; Ukrayna Paralimpik Yüzme Takımı, olimpiyatlara İstanbul'da hazırlanmaya başladı. Savaş sebebiyle mağdur olan yaşları 8 ile 24 arasında değişen 7 sporcu ve 3 antrenör kamp için 17 Şubat'ta İstanbul'a geldi. Kamp programını tamamlayan sporcular ülkelerine dönemedi. Ekip, Kasımpaşa Spor Kulübü'nün desteğiyle kulübün tesislerinde konaklamaya başladı.

İBB TESİSLERİNİ AÇTI

Paralimpik sporcuların fiziksel, mental ve sosyal gelişimleri açısından spor yapmalarının devamlılığı büyük bir önem taşıyor. İBB Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü, sporcuların mağduriyet yaşamamaları, sağlıklarını korumaları ve sportif gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla sporculara tesislerini açtı.

MALZEME DESTEĞİ SUNULDU

Yüzücüler, günlük antrenmanlarını Beyoğlu Yüzme Havuzu'nda ve Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nde yapıyor. Sporculara ihtiyaç duydukları malzeme desteği de İBB tarafından sunuluyor.

MADALYALI SPORCULAR DA VAR

Aralarında Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya alan sporcuların da bulunduğu yüzme takımı, bir an önce savaşın son bulmasını istiyor.