Son Dakika Haberleri: Ukrayna Parlamentosu, Başbakan Hroysman'ın istifasını reddetti
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Ukrayna Parlamentosu, Başbakan Hroysman'ın istifasını reddetti

55 dakika önce

Ukrayna Parlamentosu, Ukrayna Başbakanı Volodımır Hroysman'ın istifasını kabul etmedi.

Ukrayna Parlamentosu, Başbakan Hroysman'ın istifasını reddetti, System.String[]
Ukrayna Parlamentosu, Ukrayna Başbakanı Volodımır Hroysman'ın istifasını kabul etmedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in göreve başlaması ve parlamentoyu feshetmesinin ardından Başbakan Groysman istifa kararı almıştı. Groysman'ın parlamentoya sunduğu istifa kararı genel kurulda yapılan oylamayla reddedildi. Başbakanın istifasının kabulü için gerekli 226 oy sağlanamadı. Oylamada 297 milletvekilinden 97'si evet oyu verirken, 63 milletvekili karşı oy kullandı.

Öte yandan yeni seçilen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yemin töreninde parlamentonun iki ay içinde feshedilmesini ve hükümetin istifasını istemişti. - KİEV
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:27 Kaynak: İHA
Ukrayna, Politika
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