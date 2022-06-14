Ukrayna Parlamentosu Başkanı Stefançuk, Avusturya Ulusal Meclisinde konuştu

Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefançuk, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) aday ülke olarak kabul edilmesinin cephede savaşan askerleri için önemli bir motivasyon olacağını belirterek aksi yöndeki bir kararın ise Rusya'nın elini güçlendireceğini söyledi.

Avusturya Ulusal Meclisinde konuşan Stefançuk, savaş nedeniyle Ukrayna'yı terk etmek durumunda kalan yaklaşık 70 bin kişiye sığınma imkanı sunan Avusturya'ya teşekkür etti.

Stefançuk, ülkesinin Avrupa'yı savunduğunu ileri sürerek, tarafsızlığın Rusya'yı durdurmaya yetmediğini, bu nedenle İsveç ve Finlandiya'nın farklı arayışlar içine girdiğini dile getirdi.

Ukrayna'nın AB üyeliği

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak AB Liderler Zirvesinde Ukrayna'nın aday ülke statüsü elde etmesi için yapılacak görüşmeye de değinen Stefançuk, "Burada verilecek karar, tarihi ve siyasi bir mesaj içerecek. Bu ülkesini savunan Ukraynalı askerler için çok önemli." dedi.

Stefançuk, Rusya'nın ülkesine saldırmasıyla esasında bütün Avrupa'ya saldırdığını ileri sürerek 23-24 Haziran'da düzenlenecek zirvede aksi yönde alınacak bir kararın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i güçlendireceğini savundu.

Bu arada aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), Stefançuk'un meclisteki konuşmasına katılmadı.