Ukrayna Parlamentosu, Budapeşte Memorandumu ülkelerinin acil harekete geçmesini istedi - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna Parlamentosu, Budapeşte Memorandumu ülkelerinin acil harekete geçmesini istedi

25.02.2022 12:48
Ukrayna Parlamentosu, Budapeşte Memorandumu ülkelerinin acil harekete geçmesini istedi

Ukrayna Parlamentosu (Verkhovna Rada), Budapeşte Memorandumu kapsamında garantör devletlerden Rus saldırganlığını durdurmak için acilen harekete geçmelerini istedi.

Ukrayna Parlamentosu (Verkhovna Rada), Budapeşte Memorandumu kapsamında garantör devletlerden Rus saldırganlığını durdurmak için acilen harekete geçmelerini istedi.

Ukrayna Parlamentosu uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunarak Budapeşte Memorandumu kapsamındaki garantör ülkelerden Rus saldırganlığını durdurmak için derhal harekete geçmelerini talep etti.

Parlamento tarafından kabul edilen açıklamada, "Ukrayna'nın Verkhovna Rada'sı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik silahlı saldırganlığını etkili bir şekilde durdurmak, Rus birliklerini ve askeri araçlarını ülke topraklarından geri çekmek için derhal harekete geçilmesi ve egemenliğinin yeniden temin edilmesi amacıyla Ukrayna'ya gerçek yardım sağlanması talebiyle Budapeşte Memorandumu ülkelerine çağrıda bulunuyor." ifadesine yer verildi.

Ukrayna'nın nükleer silahlardan arınması sonrası İngiltere, ABD ve Rusya tarafından 1994'te imzalanan Budapeşte Memorandumu, Ukrayna'nın güvenliğini ve toprak bütünlüğünü garanti altına alıyor.

Donbas krizi ve Rusya'nın askeri müdahalesi

Ukrayna'da 2014'teki meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken, Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.???????

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Ukrayna, 40 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü duyurdu Son dakika haberleri! Ukrayna, 40 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü duyurdu Rusların yarısı Ukrayna'yı NATO dışında tutmak için askeri güç kullanımını onaylıyor Rusların yarısı Ukrayna'yı NATO dışında tutmak için askeri güç kullanımını onaylıyor Rusya-Ukrayna krizi: İki ülke arasındaki gerginlik nasıl krize dönüştü? Rusya-Ukrayna krizi: İki ülke arasındaki gerginlik nasıl krize dönüştü?

Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna Parlamentosu, Budapeşte Memorandumu ülkelerinin acil harekete geçmesini istedi - Son Dakika


Son Dakika
12:52 UEFA açıkladı! Şampiyonlar Ligi finali Rusya'dan alındı, Paris'e verildi
12:49 Rusya Ukrayna askeri üniformasını giydirdiği sabotajcıları kente soktu! Başkente kadar ilerlediler
12:39 Gazeteci Gülsüm Khalilova Ukrayna'dan son gelişmeleri aktardı! Gözyaşları içinde "Belki bu son yayınım olur" dedi
12:18 Ağır sıklet boks şampiyonu Kliçko kardeşler Ukrayna'ya destek verdi
12:16 Yaptırımlar bir bir ilan ediliyor ama Rusya Merkez Bankası'nın rezervleri ülkeye 5 yıl yetecek kadar fazla: 600 milyar dolar
12:13 Savaş Çernobil'e uzandı! Ukrayna "aşırı radyasyon" uyarısı yaptı, Rusya "her şey kontrol altında" dedi
12:11 Antalyaspor'un Rus oyuncusu Kudryashov'dan Putin'e "Savaşı Durdur" paylaşımı
12:09 Savaşın ikinci günü! Rusya imha bilançosu açıkladı: Çernobil kontrol altında, 150 Ukrayna askeri teslim oldu!
12:04 Çeçenler Ukrayna ile savaşa namaz kılarak gitti
11:59 Müstakbel eşi eski arkadaşıyla evliydi! Aycan Varış: Boşanmış biriyle beraberim, yuva yıkmadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 12:59:43. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna Parlamentosu, Budapeşte Memorandumu ülkelerinin acil harekete geçmesini istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement