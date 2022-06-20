Ukrayna Parlamentosu, İstanbul Sözleşmesi'ni Onayladı

Ukrayna Parlamentosu, bugün İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen 'Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ni onayladı. Parlamentonun sosyal medya hesabından sözleşmenin kabul edilmesine ilişkin şu paylaşım yapıldı:

Ukrayna Parlamentosu, İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen 'Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ni bugün onayladı. Parlamento'nun resmi sosyal medya hesabından "Tarihi karar! İstanbul Sözleşmesi onaylandı!" paylaşımı yapıldı.

Kaynak: ANKA

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