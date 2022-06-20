Ukrayna Parlamentosu, İstanbul Sözleşmesi'ni Onayladı - Son Dakika
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Ukrayna Parlamentosu, İstanbul Sözleşmesi'ni Onayladı

20.06.2022 17:15
Ukrayna Parlamentosu, İstanbul Sözleşmesi'ni Onayladı

Ukrayna Parlamentosu, İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ni bugün onayladı. Parlamento’nun resmi sosyal medya hesabından “Tarihi karar! İstanbul Sözleşmesi onaylandı!” paylaşımı yapıldı.

Ukrayna Parlamentosu, İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen 'Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ni bugün onayladı. Parlamento'nun resmi sosyal medya hesabından "Tarihi karar! İstanbul Sözleşmesi onaylandı!" paylaşımı yapıldı.

Ukrayna Parlamentosu, bugün İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen 'Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ni onayladı. Parlamentonun sosyal medya hesabından sözleşmenin kabul edilmesine ilişkin şu paylaşım yapıldı:

"Tarihi karar! Ukrayna Verkhovna Rada'sı, Avrupa Konseyi'nin Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Sözleşmesi'ni onayladı."

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Kaynak: ANKA

İstanbul Sözleşmesi, Avrupa Konseyi, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna Parlamentosu, İstanbul Sözleşmesi'ni Onayladı - Son Dakika

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