Ukrayna Parlamentosu'nda 'tarım arazileri' oturumunda arbede - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ukrayna Parlamentosu'nda 'tarım arazileri' oturumunda arbede - Son Dakika Dünya

Ukrayna Parlamentosu'nda 'tarım arazileri' oturumunda arbede

7 saat önce

Ukrayna Parlamentosu'nda tarım arazilerinin satışının serbest bırakılmasını öngören yasa tasarısının görüşüldüğü sırada milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

Ukrayna Parlamentosu'nda 'tarım arazileri' oturumunda arbede, System.String[]

Ukrayna Parlamentosu'nda tarım arazilerinin satışının serbest bırakılmasını öngören yasa tasarısının görüşüldüğü sırada milletvekilleri arasında arbede yaşandı. Eski Başbakan Yuliya Timoşenko ve beraberindeki vekiller, parlamento kürsüsünü ablukaya aldı.

Ukrayna'da tarım arazilerinin satışına yönelik moratoryumun kaldırılmasını öngören yasa tasarısının ikinci oturumunda parlamentoda tansiyon yükseldi.

Eski Başbakan Yuliya Timoşenko'nun Vatan Partisi ile Muhalefet Platformu Yaşam İçin Platformu'nun parlamento kürsünü ablukaya almak istemesi üzerine, iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, parlamentoda oturum öncesi iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi milletvekilleri ile bir araya gelerek, tasarıya destek vermelerini istedi.

ÇİFTÇİLERDEN PROTESTO

Yasa tasarısının görüşüldüğü sırada Ukrayna Parlamentosu önünde toplanan kalabalık, tarım arazilerinin satışının serbest bırakılmak istenmesini protesto etti.

Ukrayna'da bugün tarım arazilerinin satışı yasak. IMF'nin, Kiev'e sağladığı kredilerin devamı için öne sürdüğü şartlardan biri tarım arazilerinin satışına yönelik moratoryumun kaldırılması.

Ukrayna'da tarım arazilerinin satışına yönelik yasağın kaldırılmasını öngören yasa tasarısı geçen kasım ayında parlamentoda ilk oturumda kabul edilmişti. Tasarıda, Ukrayna vatandaşlarının, Ukrayna'da kayıtlı şirketlerin ve devletin toprak satın almasının yasal hale getirilmesi teklif ediliyor.

YABANCI TEKELLERİN ÖNÜ AÇILABİLİR

Tasarı nihai olarak onaylanarak yasalaşırsa ortakları arasında yabancılar olan, en az 3 yıldır Ukrayna'da faaliyet gösteren ve tarım arazisi kiralayan yabancılar, bu arazileri satın alabilecek. Böylece, ülkedeki yabancı tekellerin Ukrayna'nın topraklarının sahibi olmalarının önü açılmış olacak.

Uluslararası mali kuruluşlar ve Ukrayna hükümeti, tarım arazilerinin satışına yönelik moratoryum uygulandığı süre boyunca ülkede yasa dışı arazi piyasası oluştuğunu, bunun da yolsuzluklara yol açtığını ileri sürüyor.


Parlamento, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:19 Kaynak: DHA
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