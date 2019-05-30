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Ukrayna Parlamentosu Zelenskiy'e karşı

1 saat önce

Ukrayna Parlamentosu, Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman'ın istifa kararını onaylamadı.

Ukrayna Parlamentosu Zelenskiy'e karşı, System.String[]
Ukrayna Parlamentosu, Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman'ın istifa kararını onaylamadı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in göreve geldiği ilk gün hükümetin istifasını istemesi üzerine Groysman'ın parlamentoya sunduğu istifa kararı için genel kurulda oylama yapıldı.
Oylama sonunda Başbakan'ın istifasının kabulü için gerekli 226 oy sağlanamadı.
Groysman'ın istifası için yapılan oylamaya katılan 297 milletvekilinden 97'si kabul oyu verirken, 63 milletvekili karşı oy kullandı.
Ukrayna Anayasası'na göre başbakanın istifasına Ukrayna Parlamentosu karar veriyor. Başbakanın istifası ile bütün bakanlar kurulu da istifa etmiş sayılıyor. Yeni hükümet kurulana kadar mevcut başbakan ve bakanlar görevlerini sürdürüyor.
Yeni seçilen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Parlamentosunda göreve başlamak için katıldığı yemin töreninde parlamentonun iki ay içinde feshedilmesine karar vermiş, hükümetin de istifasını istemişti.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:22 Kaynak: AA
Ukrayna, Güncel
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