Ukrayna Parlamentosu Zelenskiy’e karşı
50 dakika önce
Ukrayna Parlamentosu, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in istifasını istediği hükümetin görevine devam etmesine karar verdi.
Ukrayna
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:23
Parlamentosu, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in istifasını istediği hükümetin görevine devam etmesine karar verdi.
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