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Ukrayna Parlamentosu Zelenskiy’e karşı

50 dakika önce

Ukrayna Parlamentosu, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in istifasını istediği hükümetin görevine devam etmesine karar verdi.

Ukrayna Parlamentosu Zelenskiy’e karşı, System.String[]
Ukrayna Parlamentosu, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in istifasını istediği hükümetin görevine devam etmesine karar verdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:23 
Ukrayna, Ekonomi
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