Ukrayna Parlamentosunda Yumruklar Konuştu

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Rusya Büyükelçisi Yerhov: Rusya ile Türkiye Hareket Ettiğinde Yenilmez Oluyorlar

Putin'den Çok Konuşulacak Atatürk Yorumu: Bizim İçin Çok Değerli