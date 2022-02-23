Ukrayna Parlamentosundan oybirliğiyle OHAL'e onay - Son Dakika
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Ukrayna Parlamentosundan oybirliğiyle OHAL'e onay

23.02.2022 23:52
Ukrayna Parlamentosundan oybirliğiyle OHAL'e onay

- Rusya ile gerilim yaşayan Ukrayna'da, parlamento yapılan oylama 30 günlük OHAL kararı oybirliğiyle kabul edildi.

- Rusya ile gerilim yaşayan Ukrayna'da, parlamento yapılan oylama 30 günlük OHAL kararı oybirliğiyle kabul edildi.

Rusya'nın Ukrayna'nın Donbass Bölgesi'ndeki Donetsk ve Luhansk'ı tanımasının ardından iki ülke arasındaki gerilim artmaya devam ediyor. Ukrayna Parlamentosu Rada'da, yapılan oylama ile Donbass bölgesindeki Donetsk ve Luhansk dışında Ukrayna genelinde uygulanacak olan 30 günlük olağanüstü hal (OHAL) kabul edildi.

Oylamada, 339 milletvekilinden 335'i lehte karar verirken 4 milletvekili ise çekimser kaldı. Hiçbir milletvekili aleyhte oy kullanmazken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in parlamentoya sunduğu öneri resmen kabul edildi.

Alınan karar doğrultusunda Ukrayna'da 24 Şubat 2022 saat 00.00'dan (TSİ 01: 00) itibariyle ülkede 30 günlük OHAL ilan edilmiş oldu. Ukrayna'nın, Volyn, Vinnıtsya, Dnipro, Jitomir, Zakarpatya, Zaporijya, İvano-Frankivsk, Kiev, Kirovograd, Nikolaev, Odessa, Poltava, Rivne, Sumy, Ternopil,, Harkov, Herson, Hmelnitski, Çerkassi, Çernivtsi ve Çernihiv kentlerin OHAL kuralları uygulanacakken karar, Donbass Bölgesi'ndeki Donetsk ve Luhansk bölgelerini kapsamıyor.

OHAL kuralları çerçevesinde 30 gün boyunca özel giriş çıkışlar hariç ülkeye ve tüm kentlere giriş çıkışlar ve araçlar denetlenebilecek. Nüfusun yaşamsal faaliyetleri, kamu düzeni ve tesislerin güvenliği güçlendirilecek. Kitlesel gösteriler ve grevler yasaklanacak. Tehlikeli bölgelerde yaşayan insanlar buralardan tahliye edilecek. Ukrayna'da kolluk kuvvetleri ve askerler adres değişikliği yapamayacak. Bilgisayarlar üzerinden veri aktarımları ile frekanslı alet ve araçların kullanımı yasaklanacak.

Ukrayna'da 18-60 yaş arası askere çağırıldı

Öte yandan Zelenskiy'nin imzaladığı kararname ile 18-60 yaş arası yedek listesindeki askerler orduya çağırılırken, muhtemel bir saldırı ihtimaline karşılık ise Ukrayna'da nefsi müdafaa olmak şartıyla halka silahlanma fırsatı verildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

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Kaynak: İHA

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