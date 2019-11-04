Son Dakika Haberleri: Ukrayna-Polonya sınırında 6'sı Türk 7 kişi gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Ukrayna-Polonya sınırında 6'sı Türk 7 kişi gözaltına alındı

Ukrayna-Polonya sınırında 6'sı Türk 7 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Ukrayna-Polonya sınırında yasa dışı yollarlar Polonya'ya geçmeye çalışan 6'sı Türk vatandaşı ve 1 Tacikistanlı olmak üzere toplam 7 kişi yakalandı.

Ukrayna-Polonya sınırında 6'sı Türk 7 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Ukrayna- Polonya sınırında yasa dışı yollarlar Polonya'ya geçmeye çalışan 6'sı Türk vatandaşı ve 1 Tacikistanlı olmak üzere toplam 7 kişi yakalandı.

Ukrayna Devlet Sınır Güvenliği kaçak yollarla Ukrayna'dan Polonya'ya kaçmak isteyen 6'sı Türk ve 1 Tacikistanlı olmak üzere toplam 7 kişinin, sınır ekiplerince yapılan operasyon sonucunda yakalandığı açıkladı. Açıklamada Smilnitsya Depertmanı'na bağlı güvenlik güçlerinin edindiği istihbarat kapsamında yapılan operasyonda, Polonya sınırına doğru Mşanets-Galivka karayolunda seyir halinde olan bir araba durdurulduğu, arabada bulunan 6 Türk vatandaşının sınırdan kaçak yollarla Polonya'ya gideceklerinin hazırlığı içinde olduklarının anlaşılması üzerine gözaltına alındıkları kaydedildi. 57 yaşındaki Tacikistan vatandaşının ise Şegini sınır kapısına bağlı muhafızlar tarafından sınıra yakın bir noktada yaya halde yakalandığı ve gözaltına alındığı aktarıldı.

Geçtiğimiz günlerde de Ukrayna-Polonya sınırından kaçak yollarla geçmeye çalışan 5'i Türk ve 3'ü Azerbaycan vatandaşı olmak üzere toplam 8 kişi sınır ekiplerince yakalanmıştı.

(İHA)

Polonya, Ukrayna, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 07:15 Kaynak: İHA
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