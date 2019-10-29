Ukrayna-Polonya sınırını kaçak geçmeye çalışan Türk vatandaşları yakalandı

Ukrayna Devlet Sınır Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna - Polonya sınırını kaçak geçmeye çalışan 5'i Türk, 3'ü Azerbaycan vatandaşı olmak üzere toplam 8 kişinin yakalandığı belirtildi.

Ukrayna Devlet Sınır Güvenlik Servisi, sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 Türk ve 3 Azerbaycan vatandaşının yakalandığını açıkladı. Smilnitsya kontrol noktasına bağlı güvenlik birimlerince teknik ekipmanlar sayesinde fark edilen 8 kişinin Ukrayna - Polonya sınırını kaçak geçmeye çalıştığı belirtildi.

Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Ukrayna Devlet Sınır Servisi Başkanı Serhii Deineko ile bir toplantı gerçekleştirmiş ve Türk vatandaşlarının sınırlarda yaşadığı problemleri masaya yatırmıştı.

(İHA)