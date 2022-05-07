Ukrayna resmi olarak şikayetçi olmuştu: Eşi Ukrayna'yı dolandırmakla suçlanan Hande Fırat sildiği tweetinde kime FETÖ'cü, Hak Yol'cu dedi? - Son Dakika

Ukraynalı bir iş insanını silah, miğfer ve çelik yelek alımı için anlaştığı Türk iş insanları tarafından 5 milyon dolar dolandırıldığı iddia edildi. Konuyla ilgili dava dosyasında gazeteci Hande Fırat'ın eşi Murat Özvardar'ın da adı geçti.

SORUŞTURMA SÜRERKEN DİKKAT ÇEKEN TWEET

Murat Özvardar ile ilgili soruşturma devam ederken Hande Fırat'tan davanın sızdırılmasına tepki geldi. Fırat, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"EN FAZLA BEN ÖLÜRÜM AMA SİZ DE YAŞAYAMAZSINIZ"

Hande Fırat yazıp sildiği twitter mesajında "Şöyle yapalım FETÖ'cüler hak yolcular vb. gelin bakalım en fazla ben ölürüm ama siz de yaşayamazsınız "dedi.

AHMET ŞIK YORUM YAPTI

Türkiye İşçi Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Hande Fırat'tın paylaşımına yorum yaptı. Şık "Gazeteci iseniz tehdit etmek, aba altından sopa göstermek, "Bildiklerimi anlatırsam zor durumda kalırsınız" şantajı yerine bildiklerinizi anlatmanız gerekmez mi?"

İşte Fırat'ın o tweeti: