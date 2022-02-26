Ukrayna Romanya sınırında 20 kilometrelik kuyruk - Son Dakika
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Ukrayna Romanya sınırında 20 kilometrelik kuyruk

26.02.2022 13:56
Ukrayna Romanya sınırında 20 kilometrelik kuyruk

Ukrayna'dan ayrılmak isteyen aralarında Türklerin de bulunduğu yüzlerce kişi, Orlivka Sınır Kapısı'nda 20 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluşturdu.

Ukrayna'dan ayrılmak isteyen aralarında Türklerin de bulunduğu yüzlerce kişi, Orlivka Sınır Kapısı'nda 20 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluşturdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonucu aralarında Türklerin de bulunduğu yüzlerce kişi ülkeden ayrılmaya çalışıyor. Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları ve Ukrayna'da yaşayan vatandaşlar, dün akşam karayoluyla ülkeden ayrılmaya başladı. Türk vatandaşlarını taşıyan otobüsler, sabah saatlerinde Romanya sınırında bulunan Orlivka bölgesine ulaştı. Ülkeyi terk etmek isteyenler Orlivka Sınır Kapısı'nda 20 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluşturdu. Türk vatandaşları, yaklaşık 6 saattir kuyrukta beklediklerini söyledi. - BÜKREŞ

Ukrayna Romanya sınırında 20 kilometrelik kuyruk
Ukrayna Romanya sınırında 20 kilometrelik kuyruk
Ukrayna Romanya sınırında 20 kilometrelik kuyruk
Ukrayna Romanya sınırında 20 kilometrelik kuyruk

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Ukrayna'dan tahliyesine başlanan Türk vatandaşlarını taşıyan 5 otobüs Romanya sınırına ulaştı Ukrayna'dan tahliyesine başlanan Türk vatandaşlarını taşıyan 5 otobüs Romanya sınırına ulaştı Türk vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliyesi Türk vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliyesi

Tragger, Romanya, Ukrayna, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna Romanya sınırında 20 kilometrelik kuyruk - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna Romanya sınırında 20 kilometrelik kuyruk - Son Dakika
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