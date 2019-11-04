Son Dakika Haberleri: Ukrayna-Romanya sınırında 270 kilo değerli taş ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna-Romanya sınırında 270 kilo değerli taş ele geçirildi

Ukrayna-Romanya sınırında 270 kilo değerli taş ele geçirildi

6 saat önce

Ukrayna'nın Romanya sınırında güvenlik güçlerince yapılan operasyonda 11 adet çuvala gizlenmiş 270 kilo kehribar taşı ele geçirildi.

Ukrayna-Romanya sınırında 270 kilo değerli taş ele geçirildi, System.String[]

Ukrayna'nın Romanya sınırında güvenlik güçlerince yapılan operasyonda 11 adet çuvala gizlenmiş 270 kilo kehribar taşı ele geçirildi.


Devlet Sınır Güvenliği Teşkilatı, Ukrayna'nın Romanya sınırında güvenlik güçlerince yapılan operasyon sonucu 11 çuvala saklanmış 270 kilo kehribar ele geçirildiğini duyurdu. Açıklamada, "Elde edilen istihbaratlar sonucu Gudya sınır kapısında bir grup tarafından yasadışı yollarla kaçırılmaya çalışılan 270 kilo kehribar, sınır ekiplerince yakalanmıştır. Bu tür eylemlerin ilerde de yapılmasını engellemek için çalışmalar sürmektedir ve yakalanan malzemeler Mukaçeva sınır müfrezesi tarafından incelenmektedir" denildi. - KİEV

Romanya, Ukrayna, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Villadaki fuhuşun parolası çözüldü: Tekstil firmamıza yeni kumaşlarımız gelmiştir
Trabzonspor Kulübü'nden açıklama: Bize operasyon yapılıyor! Beşiktaş'ta bir kişinin ölümüne sebep olan özel halk otobüsü şoförü tutuklandı Şarkıcı Ebru Polat, Ezhel'in Aya isimli şarkısında kalça dansı yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 01:05:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ukrayna-Romanya sınırında 270 kilo değerli taş ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]