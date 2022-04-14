Son dakika haberleri! Ukrayna, Rus askeri teçhizat konvoyunu imha etti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Ukrayna, Rus askeri teçhizat konvoyunu imha etti

14.04.2022 10:52
Son dakika haberleri! Ukrayna, Rus askeri teçhizat konvoyunu imha etti

Son dakika haberler: Ukrayna ordusu, Ukrayna'nın Harkov bölgesinde bulunan İzyum kentine doğru ilerleyen Rus askeri teçhizat konvoyunu imha etti.

Ukrayna ordusu, Ukrayna'nın Harkov bölgesinde bulunan İzyum kentine doğru ilerleyen Rus askeri teçhizat konvoyunu imha etti.

Rusya-Ukrayna savaşı 50. gününde devam ederken, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Ukrayna'nın Harkov bölgesinde bulunan İzyum kentine doğru ilerleyen Rus askeri teçhizat konvoyunu imha etti. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Basın Servisi, Rus konvoyunun imha edildiği anların fotoğraflarını paylaştı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Birkaç gün önce askerlerimiz Harkov bölgesinde düşman teçhizatı keşfetti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, düşman konvoyunun rotasını belirledikten sonra araçların yolu üzerinde bulunan bir köprüye patlayıcı yerleştirdi. Daha sonra pusuya düşürülen düşman konvoyu imha edildi" denildi.

(İHA)

Son dakika haberleri! Ukrayna, Rus askeri teçhizat konvoyunu imha etti
Son dakika haberleri! Ukrayna, Rus askeri teçhizat konvoyunu imha etti
Son dakika haberleri! Ukrayna, Rus askeri teçhizat konvoyunu imha etti

YORUMLAR
500
Zelenski: Rusya ya barışı seçecek ya da uluslararası arenayı terk edecek Zelenski: Rusya ya barışı seçecek ya da uluslararası arenayı terk edecek Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 197 çocuk öldü Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 197 çocuk öldü

Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Ukrayna, Rus askeri teçhizat konvoyunu imha etti - Son Dakika


Son Dakika
10:51 Beşiktaş, transfer çalışmalarına hızlı başladı! 25 maçta 26 gol atan Michael Olunga ile temas kuruldu
10:49 Husumetlisi bir anda bıçakla saldırdı, kendini elindeki tahta paletle savundu
10:39 Evinde uyuşturucu bulunan şüphelinin yaptığı savunma pes dedirtti: Kullanmıyorum, ucuz diye toplu aldım
10:38 Yokuştan çıkamadığını gördü, kağıtçı çocuğu arabasının bagajında taşıdı
10:25 AK Parti döneminden kalan borçlar için İBB ve ABB'ye haciz gelebilir
10:21 Naci Görür İstanbul depremi için ''Zaman tükeniyor'' dedi! Sonraki depremler için Malatya ve K.Maraş'ın 3 ilçesine dikkat çekti!
10:17 ABD askeri istihbaratçıları, Putin konusunda Beyaz Saray'dan farklı düşünüyor: İstese Ukrayna'yı dümdüz ederdi ama bunu yapmıyor!
10:15 Kendisini "Mesih" ilan eden Hasan Mezarcı'dan tepki toplayan "oruç" yorumu: İptal ettim, su içebilirsiniz, orucu bozmayacak
10:14 Eski Real Madrid'li futbolcu Freddy Rincon yaşamını yitirdi
09:58 Fenerbahçe'nin transfer atakları devam ediyor! Peter Olayinka sarı-Lacivertli takımın ilk sırasında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 11:03:09. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Ukrayna, Rus askeri teçhizat konvoyunu imha etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement