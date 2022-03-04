Ukrayna, Rus askerlerinin konuşlandığı askeri üssü vurdu - Son Dakika
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Ukrayna, Rus askerlerinin konuşlandığı askeri üssü vurdu

04.03.2022 16:51

- Ukrayna, Rus askerlerinin konuşlandığı askeri üssü vurdu Ukrayna ordusu, Rusya'nın konuşlandığı bir askeri üssü topçu atışlarıyla hedef aldı.

- Ukrayna, Rus askerlerinin konuşlandığı askeri üssü vurdu

KİEV - Ukrayna ordusu, Rusya'nın konuşlandığı bir askeri üssü topçu atışlarıyla hedef aldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 9. günü birçok kentte ve bölgede çatışmalar aralıksız sürüyor. Ukrayna ordusu, Kiev'in kuzeyinde yer alan Kozarovichi bölgesinde Rus ordusunun kurduğu askeri üssü vurdu. Bölgenin farklı noktalarında çatışmaların devam ettiği öğrenildi.

Ukrayna, Rus askerlerinin konuşlandığı askeri üssü vurdu
Ukrayna, Rus askerlerinin konuşlandığı askeri üssü vurdu
Ukrayna, Rus askerlerinin konuşlandığı askeri üssü vurdu

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Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna, Rus askerlerinin konuşlandığı askeri üssü vurdu - Son Dakika


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