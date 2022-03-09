Ukrayna: Rus birlikleri Mariupol'de doğum hastanesini vurdu - Son Dakika
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Ukrayna: Rus birlikleri Mariupol'de doğum hastanesini vurdu

09.03.2022 18:52

Saldırı düzenlenen hastaneden detaylar KİEV (AA) – Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus birliklerinin Mariupol'deki doğum hastanesine doğrudan hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Saldırı düzenlenen hastaneden detaylar KİEV (AA) – Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus birliklerinin Mariupol'deki doğum hastanesine doğrudan hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusu tarafından Mariupol'deki doğum hastanesinin vurulma anının görüntüsünü paylaşarak, şunları kaydetti:

"Burası Mariupol. Rus birliklerinin doğum hastanesine doğrudan saldırı anı. İnsanlar, çocuklar enkaz altında. Dehşet. Dünya daha ne kadar terörü görmezden gelen bir suç ortağı olmaya devam edecek? Hava sahasını hemen kapatın. Öldürmeyi bırak. Gücün var ama insanlığını kaybediyor gibisin."

Donetsk Bölgesel Askeri Yönetim Başkanı Pavel Kirilenko da Facebook hesabından yaptığı açıklamada, doğum hastanesine yapılan saldırı görüntülerini paylaşarak, "Muhtemelen kendine adam demekten çekinmeyen Rus pilot, bombanın nereye isabet edeceğini tam olarak bilerek tetiği çekti." ifadesini kullandı.

Ukrayna: Rus birlikleri Mariupol'de doğum hastanesini vurdu
Ukrayna: Rus birlikleri Mariupol'de doğum hastanesini vurdu
Ukrayna: Rus birlikleri Mariupol'de doğum hastanesini vurdu

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Zelenskiy: 'Hava sahasını hemen kapatın! Cinayetleri durdurun!' Zelenskiy: 'Hava sahasını hemen kapatın! Cinayetleri durdurun!' Son dakika! Rusya, Mariupol'de çocuk hastanesini vurdu Son dakika! Rusya, Mariupol'de çocuk hastanesini vurdu

Mariupol, Ukrayna, Doğum, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: Rus birlikleri Mariupol'de doğum hastanesini vurdu - Son Dakika


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