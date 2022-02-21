Üye Girişi
Ukrayna: Rus birliklerinin geri çekildiğini veya sayılarında azalma görmüyoruz - Son Dakika

Ukrayna: Rus birliklerinin geri çekildiğini veya sayılarında azalma görmüyoruz

21.02.2022 12:49
Ukrayna: Rus birliklerinin geri çekildiğini veya sayılarında azalma görmüyoruz

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, "sınırlarındaki Rus birliklerinin geri çekildiğini veya sayılarında bir azalma görmediklerini" belirtti.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, "sınırlarındaki Rus birliklerinin geri çekildiğini veya sayılarında bir azalma görmediklerini" belirtti.

Reznikov, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'nın, sınırlarındaki kara, hava ve deniz güçleri olarak toplam 147 bin Rus birliğini izlediğini söyledi.

"Birliklerin geri çekildiğini veya sayılarında bir azalma görmüyoruz." diye konuşan Reznikov, hareket halindeki Rus birliklerinin önceki mevzilerine çok kısa sürede dönebileceğini, her türlü senaryoya hazır olduklarını aktardı.

Reznikov, Rusya'nın aynı anda karadan ve denizden Ukrayna'yı çevirip, Donbas bölgesinde çatışmaları kızıştırabileceğini ve siber atak gibi diğer baskı araçlarını kullanabileceğini vurgulayarak bu hareketlerin amacının ülkesinin yönünü Avrupa Birliği ve NATO'dan döndürmek olduğunu ifade etti.

YORUMLAR
500
Rusya-Ukrayna geriliminde tankın üzerindeki 'Z' işareti dikkat çekti! Rusya-Ukrayna geriliminde tankın üzerindeki "Z" işareti dikkat çekti! Ukrayna: Rus birliklerinin geri çekildiğini veya sayılarında azalma görmüyoruz Ukrayna: Rus birliklerinin geri çekildiğini veya sayılarında azalma görmüyoruz Ukrayna, ayrılıkçıları evleri ve sivil altyapıyı hedef almakla suçladı Ukrayna, ayrılıkçıları evleri ve sivil altyapıyı hedef almakla suçladı

Ukrayna, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: Rus birliklerinin geri çekildiğini veya sayılarında azalma görmüyoruz - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:43 Elektrik zammı KOAH hastalarını da vurdu! Günde 14 saat solunum cihazına bağlanmak zorundalar!
12:25 Kremlin: Kimseyi öldürmek, sürgüne göndermek gibi bir planımız yok! ABD iddiaları yalan
12:09 Türkiye'nin 4. GSM operatörü Mart ayında hizmet vermeye başlıyor: Adı NETGSM olacak!
12:08 Ucuz kurtuldu! 220 kiloluk domuzun avcıya saldırı anları görüntülendi
12:07 Vedat Muriqi kendine hayran bıraktı! Mallorca formasıyla son 3 maçta 3 gole imza attı
12:06 Dolar düşüşte! 21 Şubat öğle saatlerinde 13,63'ten alıcı buluyor
12:04 Esra Erol'dan o soruya yanıt yok: Alişan'ın ayrılık haberini neden beğendiniz?
12:02 Gerçekten 399 yaşında mı? "Ölümsüz Türk" lakaplı adamın kim olduğu merak ediliyor!
12:00 Kremlin'den iddialara cevap geldi: Putin ve ABD Başkanı Biden, Ukrayna konusunda görüşmek için her an karar alabilirler
11:14 Bilim insanları uzun yaşamanın sırrını verdi! Bu tekniği uygularsak ömrümüz uzar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 12:55:25. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna: Rus birliklerinin geri çekildiğini veya sayılarında azalma görmüyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement