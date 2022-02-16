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Ukrayna, Rus Dumasının ayrılıkçıların tanınması girişimine ilişkin BM'ye başvurdu - Son Dakika

Ukrayna, Rus Dumasının ayrılıkçıların tanınması girişimine ilişkin BM'ye başvurdu

16.02.2022 22:38
Ukrayna, Rus Dumasının ayrılıkçıların tanınması girişimine ilişkin BM'ye başvurdu

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya Devlet Dumasının Ukrayna'daki ayrılıkçıların tanınması girişimine ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) başvurduklarını duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya Devlet Dumasının Ukrayna'daki ayrılıkçıların tanınması girişimine ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) başvurduklarını duyurdu.

Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, girişimin Minsk anlaşmalarına aykırı olduğunu kaydetti.

Rusya Devlet Dumasının Ukrayna'daki ayrılıkçıların tanınması girişimine ilişkin BMGK'ye resmi olarak başvurduklarını ifade eden Kuleba, konunun şubattaki Minsk anlaşmalarına ilişkin 17. toplantıda ele alınmasını talep ettiklerini aktardı.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması dün, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu sözde yönetimlerin tanınması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulunulmasına yönelik kararı kabul etmişti.

Donbas krizi

Başkent Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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Birleşmiş Milletler, Dmitro Kuleb, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna, Rus Dumasının ayrılıkçıların tanınması girişimine ilişkin BM'ye başvurdu - Son Dakika


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