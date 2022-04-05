Ukrayna: "Rus filosunun firkateyni 'Amiral Essen'e hasar verildi" - Son Dakika
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Ukrayna: "Rus filosunun firkateyni 'Amiral Essen'e hasar verildi"

05.04.2022 03:52

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç, Rusya'nın 'Amiral Essen' firkateynine hasar verdiklerini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç, Rusya'nın 'Amiral Essen' firkateynine hasar verdiklerini açıkladı.

Arestoviç, günlük brifingde yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerin cesareti ve tecrübesi sayesinde Rus filosunun "Amiral Essen" firkateynine hasar verildiğini ifade etti.

Karadeniz'de Rus donanmasına ait Amiral Essen, Suriye'deki askeri operasyon sırasında ateşlediği Kalibr füzeleriyle dikkati çekmişti.

Ukrayna: Rus filosunun firkateyni 'Amiral Essen'e hasar verildi
Ukrayna: Rus filosunun firkateyni 'Amiral Essen'e hasar verildi
Ukrayna: Rus filosunun firkateyni 'Amiral Essen'e hasar verildi

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: 'Rus filosunun firkateyni 'Amiral Essen'e hasar verildi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna: "Rus filosunun firkateyni 'Amiral Essen'e hasar verildi" - Son Dakika
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