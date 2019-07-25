Son Dakika Haberleri: Ukrayna, Rus gemisini alıkoydu
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Ukrayna, Rus gemisini alıkoydu

47 dakika önce

Ukrayna tarafından Rus tanker gemisine el konulduğu öğrenildi.

Ukrayna, Rus gemisini alıkoydu, System.String[]
Ukrayna tarafından Rus tanker gemisine el konulduğu öğrenildi.

Ukrayna Sınır Muhafızları tarafından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'da bulunan Izmail limanına giren Rusya bayraklı Nika Spirit adlı tanker, sınır muhafızları tarafından alıkonuldu. Yapılan açıklamada, geminin alıkonulmasının sebebi olarak, geçtiğimiz yıl Ukrayna gemilerinin Kerç Boğzı'ndan geçişi sırasında Rusya tarafından yapılan operasyon sırasında adı geçen tankerin Ukrayna gemilerinin geçişini engellenmesi gösterildi. Açıklamada, gemide mürettebat olup olmadığı ve gözaltı konusunda bilgi verilmedi. - MOSKOVA
Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:19 Kaynak: İHA
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