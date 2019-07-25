Ukrayna, Rus gemisini alıkoydu
47 dakika önce
Ukrayna tarafından Rus tanker gemisine el konulduğu öğrenildi.
Ukrayna Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:19 Kaynak: İHA
tarafından Rus tanker gemisine el konulduğu öğrenildi.
Ukrayna Sınır Muhafızları tarafından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'da bulunan Izmail limanına giren Rusya
bayraklı Nika Spirit adlı tanker, sınır muhafızları tarafından alıkonuldu. Yapılan açıklamada, geminin alıkonulmasının sebebi olarak, geçtiğimiz yıl Ukrayna gemilerinin Kerç Boğzı'ndan geçişi sırasında Rusya tarafından yapılan operasyon sırasında adı geçen tankerin Ukrayna gemilerinin geçişini engellenmesi gösterildi. Açıklamada, gemide mürettebat olup olmadığı ve gözaltı konusunda bilgi verilmedi. - MOSKOVA
Putin, Türklere yönelik vize uygulamasının kaldırılması talimatını verdi Karadeniz'de gerilim! Ukrayna, Rus tankerine el koydu Ordu'da yolcu otobüsü minibüsle çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı Bodrum'da 5 yıldızlı otelde silahlı saldırı: 3 yaralı