Ukrayna: "Rus Gözlemcileri Ülkeye Sokmayacağız"
16 dakika önce
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, başkanlık seçimleri için ülkeye gelmek isteyen Rus gözlemcilerin ülkeye sokulmayacağını açıkladı.
Ukrayna
Devlet Başkanı Petro Poroşenko
, başkanlık seçimleri için ülkeye gelmek isteyen Rus gözlemcilerin ülkeye sokulmayacağını açıkladı.
Ukrayna, başkanlık seçimleri için ülkeye gelmek isteyen Rus gözlemcileri sınırdan geçirmeyecek. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko katıldığı bir televizyon programında, 31 Mart'ta yapılacak olan başkanlık seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko yaptığı açıklamada, "Ülkenin başkanı olarak, Rus gözlemcilerin ülkeye alınmaması için sınır birliklerimize talimat vereceğim. Bu talimatımın da yerine getirileceğinin garantisini veriyorum" ifadelerini kullandı.
Ukrayna İstihbarat Servisi daha önce yaptığı bir açıklamada, Rusya
'nın seçimleri karıştırmak için bütçeden 350 milyon dolar ayırdığını, bu paranın yapılacak yalan haberlere, provokasyonlara, mitinglere ve siber ataklara kullanılacağını ifade etmişti. - KİEV
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:21 Kaynak: İHA
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