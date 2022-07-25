Ukrayna 'nın Chuhuiv kentinde bulunan kültür merkezine Rus güçlerince sabah 4 sularında saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sırasında kültür merkezinde bulunan 7 kişiden 3'ü binadan kaçmayı başarırken 4 kişi yıkıntılar arasında kaldı. Özbek asıllı Mansur Hakimov, kurtarma ekipleri tarafından enkaz altından sağ çıkarıldı ve AA mikrofonlarına olay anını anlattı. Kültür merkezinin yıkıntıları arasında kalan 3 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ukrayna: Rus güçleri Harkiv'de kültür merkezini vurdu - Son Dakika

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