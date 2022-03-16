Ukrayna: Rus güçleri, Mariupol'da yaklaşık 400 sivili rehin tutuyor - Son Dakika

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Rus güçlerin Mariupol'da yaklaşık 400 sivili rehin tuttuğunu duyurdu.
Vereşuk, yaptığı açıklamada, Rus güçlerin dün ele geçirdikleri şehir hastanesinden etrafa ateş açtığını belirtti.
Rusların ateş açarak, kenti terk etmek isteyen sivillere tehdit oluşturduğunu ifade eden Vereşuk, "Hastanede aralarında sağlık personelinin de bulunduğu yaklaşık 400 sivil rehin tutuluyor." bilgisini paylaştı.
Rus ordusunun Mariupol kentine yönelik saldırılarında 2 bin 500'den fazla sivil hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
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