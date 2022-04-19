Ukrayna: Rus güçlerinin Donbas'taki saldırıları yoğunlaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna: Rus güçlerinin Donbas'taki saldırıları yoğunlaştı

19.04.2022 12:32
Ukrayna: Rus güçlerinin Donbas'taki saldırıları yoğunlaştı

Ukraynalı yetkililer, Rus güçlerinin, Mariupol ve Donbas'taki (Donetsk ve Luhansk) saldırılarının yoğunlaştığını duyurdu.

Ukraynalı yetkililer, Rus güçlerinin, Mariupol ve Donbas'taki (Donetsk ve Luhansk) saldırılarının yoğunlaştığını duyurdu.

Ukraynalı yetkililerin ve devlet kurumlarının açıklamalarından derlenen bilgilere göre, Rus güçleri, Mariupol ve Donbas'taki (Donetsk ve Luhansk) saldırılarını yoğunlaştırdı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus birliklerinin Luhansk ve Donetsk bölgelerindeki Ukrayna birliklerinin savunmasını kırmaya ve Mariupol üzerinde tam kontrol kurmaya odaklandığını bildirdi.

Mariupol belediye yetkililerinin açıkladığı bilgilere göre, büyük kısmı Rus güçlerinin kontrolüne geçen Mariupol şehrindeki Azovstal Metalürji Fabrikası tesisleri gün boyunca bombalandı. Tesislerde Ukrayna askerlerinin yanı sıra yaklaşık 1000 sivilin bulunduğu öne sürülüyor.

Mariupol'de direnişi sürdüren Azov Taburu Komutanı Denis Prokopenko, bir video mesaj yayımlayarak Azovstal Metalürji'deki sivillerin kurtarılması için dünya liderlerine seslendi.

Prokopenko, aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların bulunduğu yüzlerce sivilin sığınaklarda kurtarılmayı beklediğini kaydetti.

Luhansk Valisi Sergey Gayday, Rus birliklerinin saldırılarının Rubijne ve Popasna'da Ukrayna askerlerince önlendiğini açıkladı.

Saldırıların arttığını, durumun zorlaştığını fakat Ukrayna ordusunun Ruslara kayıp verdirerek direnişini sürdürdüğünü belirten Gayday, Luhansk'taki sivillere acilen güvenli bölgelere geçme çağrısı yaptı.

Harkiv Valisi Oleh Synyehubov, Telegram hesabından, şehre roketatar sistemleri ve topçu saldırılarının sürdüğünü açıkladı.

Synyehubov, saldırılarda son 24 saatte 5 sivilin yaşamını yitirdiğini, 17 sivilin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus birliklerinin uzun süredir hazırlandıkları Donbas için savaşa başladığını belirtmişti.

YORUMLAR
500
Zelenskiy: 'Artık Rusya uzun süredir hazırlandığı Donbas için savaşa başladı diyebiliriz' Zelenskiy: 'Artık Rusya uzun süredir hazırlandığı Donbas için savaşa başladı diyebiliriz' Azov Taburu, Mariupol'de Rus askerlerini pusuya düşürdü Azov Taburu, Mariupol'de Rus askerlerini pusuya düşürdü

Mariupol, Ukrayna, Donbas, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: Rus güçlerinin Donbas'taki saldırıları yoğunlaştı - Son Dakika


Son Dakika
12:42 Yeşim Salkım'dan Dolmabahçe'deki iftar yemeğine katılan Hülya Avşar'a "simit" göndermesi
12:37 Emeklileri üzen haber! Bakan Bilgin bayram ikramiyeleri hakkında konuştu: Şu an için zam yapılması gündemimizde yok
12:32 Bakan Bilgin: Emekli bayram ikramiyeleri 28 veya 29 Nisan'da yatırılacak
12:18 Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tır bariyerlere çarptı: Çıkan yangın nedeniyle ulaşım durdu
12:10 Bebeğini kucağına alamadan ölmüştü! Talihsiz kadının dosyasındaki CD'ler boş çıktı, aile ihmal üzerinde duruyor
12:06 Karısının sevgilisini 7 parçaya ayıran kocadan inanılmaz savunma: Bu namuslu ile namussuzun savaşıdır!
11:54 Adriana Lima bebeğinin cinsiyetini yaptığı partiyle duyurdu
11:52 HDP, kapatma davasına ilişkin savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne bugün sunuyor
11:50 Domatesin, biberin, salatalığın bu kadar pahalı olmasının nedeni bu mu? Son 6 yılda hacze maruz kalan tarım arazi sayısı yüzde 101 arttı
11:39 MHP lideri Bahçeli: Dünyada yaygın ekonomik yıkımlar hiçbir zaman bugünkü gibi tehlikeli bir eşiğe dayanmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 12:49:57. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna: Rus güçlerinin Donbas'taki saldırıları yoğunlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement