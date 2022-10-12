Ukrayna: Rus güçlerinin Donetsk bölgesine düzenlediği saldırıda 7 sivil öldü - Son Dakika
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Ukrayna: Rus güçlerinin Donetsk bölgesine düzenlediği saldırıda 7 sivil öldü

12.10.2022 14:14
Ukrayna: Rus güçlerinin Donetsk bölgesine düzenlediği saldırıda 7 sivil öldü

Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı Avdiyivka şehrine yönelik Rus güçlerinin düzenlediği saldırıda 7 sivilin öldüğü duyuruldu.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı Avdiyivka şehrine yönelik Rus güçlerinin düzenlediği saldırıda 7 sivilin öldüğü duyuruldu.

Donetsk Valisi Pavel Kirilenko, Telegram hesabından yaptığı yazılı paylaşımda, Rus güçlerinin bu sabah Avdiyivka şehrine yönelik füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Saldırının şehrin merkezinde pazar yerine yapıldığını belirten Kirilenko, "Avdiyivka'nın sabah saatlerinde bombalanması sonucu en az 7 ölü ve 8 yaralı var. Ruslar, o sırada birçok insanın bulunduğu merkezde pazar yerini vurdu." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna: Rus güçlerinin Donetsk bölgesine düzenlediği saldırıda 7 sivil öldü - Son Dakika

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