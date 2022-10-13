Ukrayna: Rus güçlerinin Mıkolayiv'de bir apartmana düzenlediği saldırıda 5 kişi öldü - Son Dakika
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Ukrayna: Rus güçlerinin Mıkolayiv'de bir apartmana düzenlediği saldırıda 5 kişi öldü

13.10.2022 21:30
Ukrayna: Rus güçlerinin Mıkolayiv'de bir apartmana düzenlediği saldırıda 5 kişi öldü

Rus güçlerinin, Ukrayna'nın güneyindeki Mıkolayiv şehrinde bu sabah erken saatlerde bir apartmana düzenlediği saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, Lviv kentinde ise bir askeri tesisin vurulduğu bildirildi.

Rus güçlerinin, Ukrayna'nın güneyindeki Mıkolayiv şehrinde bu sabah erken saatlerde bir apartmana düzenlediği saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, Lviv kentinde ise bir askeri tesisin vurulduğu bildirildi.

Ukrayna Acil Servisinden yapılan yazılı açıklamada, Mıkolayiv şehrinde bir apartman Rus güçlerince vurulduğu belirtildi.

Saldırıda şu ana kadar 5 kişinin hayatını kaybettiği, 11 yaşındaki bir çocuğun enkazdan sağ kurtarıldığı, bir kısmı yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Lviv Bölgesel Askeri İdaresinden yapılan yazılı açıklamada da Rus güçlerince bölgeye üç füze atıldığı, bunlardan birinin hava savunma sistemlerince imha edildiği duyuruldu.

Saldırıda, Lviv bölgesinde bir askeri tesisin hasar gördüğü ancak can kaybı olmadığı kaydedildi.

Ukrayna'nın doğusundaki Harkiv şehrine akşam saatlerinde iki saldırı düzenlediği aktarıldı. Saldırı nedeniyle şehrin bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi.

Öte yandan Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada ise bir Su-24M savaş uçağının ülkenin doğusundaki birliklere destek amacıyla bölgede bulunan Rus güçlerine ait hedefleri bombaladıktan sonra füze ile vurulduğu aktarıldı.

Vurulan uçağın Poltava bölgesinde düştüğü, 2 pilottan birinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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