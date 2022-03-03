Ukrayna, Rus güçlerinin yaklaşık 9 bin asker kaybettiğini açıkladı - Son Dakika
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Ukrayna, Rus güçlerinin yaklaşık 9 bin asker kaybettiğini açıkladı

03.03.2022 12:40
Ukrayna, Rus güçlerinin yaklaşık 9 bin asker kaybettiğini açıkladı

Ukrayna'ya saldıran Rus güçlerinin yaklaşık 9 bin asker kaybettiği bildirildi.

Ukrayna'ya saldıran Rus güçlerinin yaklaşık 9 bin asker kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus güçlerinin son 8 gündeki kayıplarına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan yaklaşık 9 bin askerin öldüğü, Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait 30 uçak, 31 helikopter, 217 tank, 900 zırhlı araç, 90 top ve 2 hafif sürat teknesini imha ettiği belirtildi.

Rus güçlerinin ayrıca 42 roketatar sistemi, 374 araç, 60 yakıt aracı, 11 hava savunma sistemi ve 3 İHA kaybettiği aktarılan açıklamada, bu rakamlara devam eden çatışmaların bilgilerinin dahil edilmediği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna, Rus güçlerinin yaklaşık 9 bin asker kaybettiğini açıkladı - Son Dakika


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