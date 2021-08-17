Ukrayna, Rus güvenlik güçlerinin Kırım'da Tatarların evine baskın düzenlemesini kınadı - Son Dakika

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus güvenlik güçlerinin Kırım Tatar Türklerinin evlerine düzenlediği baskınlara tepki gösterdi.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya'nın bir kez daha Kırım'da insan haklarını açıkça ihlal ettiğini belirtti.

Bu sabah Kırım Tatarlarının evlerine baskın düzenlendiğini ve bazı kişilerin gözaltına alındığını hatırlatan Zelenskiy, bu kabul edilemez eziyetlerin bir an önce durması ve gözaltına alınanların serbest kalması gerektiğini kaydetti.

Zelenskiy, uluslararası toplumu ihlallere tepki göstermeye çağırdı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da söz konusu baskınlar kınandı ve bunun, 23 Ağustos'ta gerçekleşecek Kırım Platformu Zirvesi öncesi "provokasyon" niteliği taşıdığı bildirildi.

Yerel saatle 05.00 civarında Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da evlerine baskın düzenlenen 5 Kırım Tatar Türkü, Rus güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.