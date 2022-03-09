Ukrayna: Rus işgalciler Kiev'i ele geçirmeye hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna: Rus işgalciler Kiev'i ele geçirmeye hazırlanıyor

09.03.2022 15:00
Ukrayna: Rus işgalciler Kiev'i ele geçirmeye hazırlanıyor

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus ordusunun başkent Kiev'i ele geçirmeye hazırlandığını duyurdu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus ordusunun başkent Kiev'i ele geçirmeye hazırlandığını duyurdu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin basın servisinden yapılan açıklamada, "Eldeki bilgilere göre, düşman Kiev'i almak için yeni bir girişime hazırlanıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Rus birliklerinin, Fastiv kentine başarısız taarruzundan sonra buraya yeniden operasyon başlatmaya çalıştıkları kaydedildi.

YORUMLAR
500
Sumi'den ilk konvoy yola çıktı Sumi'den ilk konvoy yola çıktı Irpin'de Yeniden Siviller Hedef Alındı Irpin'de Yeniden Siviller Hedef Alındı

Ukrayna, Kiev, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: Rus işgalciler Kiev'i ele geçirmeye hazırlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
14:59 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un uçağında dikkat çeken Türkçe ifadeler!
14:52 Amacı kredi çekip evlenmekti! Patronları tarafından dolandırıldı
14:45 Putin'in süper silahları: Hipersonik aero balistik füzeler, radyo balistik füzeler! Bir kısmına nükleer başlık da takılabiliyor
14:43 İstanbul'da kar hazırlığı! Tuzla Belediyesi, 450 personeliyle çalışmalarını tamamladı
14:40 Son Dakika: Kulüpler Birliği, TFF'nin kararları nedeniyle olağanüstü toplanacak!
14:36 Skandal karar: İsviçre mahkemesinden 'Erdoğan'ı öldürün' pankartı açanlara beraat!
14:36 Rus tankı sivil aracı vurmuştu! 2 Ukraynalı yaşamını yitirdi
14:25 İstanbul'da Marmaray seferleri 02.00'a kadar uzatıldı!
14:09 Son Nefesime Kadar dizisinde bu akşam neler olacak? Mihri, Umut'u bulacak mı?
14:04 Avcılar'da engelli çocuğuyla minibüse binen kadına, şoförden 'pes' dedirten sözcükler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 15:08:11. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna: Rus işgalciler Kiev'i ele geçirmeye hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement