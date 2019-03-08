Son Dakika Haberleri: Ukrayna, Rus İstihbaratına Çalışan Vatandaşını Yakaladı

Ukrayna, Rus İstihbaratına Çalışan Vatandaşını Yakaladı

44 dakika önce

Ukrayna, Rusya İstihbarat Servisi (FSB) için çalışan Ukrayna vatandaşını operasyonla yakaladı.

Ukrayna, Rus İstihbaratına Çalışan Vatandaşını Yakaladı, System.String[]
Ukrayna, Rusya İstihbarat Servisi (FSB) için çalışan Ukrayna vatandaşını operasyonla yakaladı.

Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU), Rusya İstihbarat Servisi (FSB) için çalışan Ukrayna vatandaşını yakaladı. Konuyla ilgili açıklama yapan SBU Yöneticisi Vladimir Nastük, şahsın Harkov Belediyesine yapılan operasyonda vatan hainliği suçundan gözaltına alındığını duyurdu. SBU tarafından Harkov şehrinde gözaltına alınan şahsın, 2017 yılında FSB Komutanı Aleksandır Uşakov ile birçok kez görüşme yaptığı bildirilirken, Kabardino Balkar Cumhuriyeti, Yunanistan, Çekya ve Beyaz Rusya'da da FSB ile görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Ukrayna gençlik hareketleri, dini grupların hedefleri ve finans programları, milli dernekler ve onların yöneticileri ile ilgili birçok bilgi ve belgenin, gözaltındaki şahıs tarafından FSB'ye sunulduğu ifade edildi.

2015 yılında Rusya ve Estonya, gözaltında tutulan ajanlarını karşılıklı olarak bir köprü üstünde takas etmiş ve film sahnelerini aratmayan sahneler kameralara yansımıştı. - KİEV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:27 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Ukrayna, Güncel
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