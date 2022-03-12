Ukrayna, Rus kargo gemisini Azak Denizi'nde vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna, Rus kargo gemisini Azak Denizi'nde vurdu

12.03.2022 21:49
Ukrayna, Rus kargo gemisini Azak Denizi'nde vurdu

- Azak Denizi'nde yol alan Rus kargo gemisi, Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından vuruldu.

- Azak Denizi'nde yol alan Rus kargo gemisi, Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından vuruldu.

Yunanistan'dan kalkan ve Rusya'nın Taganrog şehrine doğru giden Sormovskiy 3064 isimli Rus kargo gemisi, Azak Denizi'nde Şebelskoye köyü kıyılarına 12 kilometre mesafede Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından vuruldu. Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, vurulan geminin kaptan kamarasına bir atışın isabet etmesi sonucu gemide yangın çıktığı bildirildi. Açıklamada gemi mürettebatının müdahalesi sonucu yangının söndürüldüğü ifade edilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı da belirtildi.

(Bekir Keskin/İHA)

YORUMLAR
500
Ukraynalı siviller, Gostomel'den Kiev'e tahliye edildi Ukraynalı siviller, Gostomel'den Kiev'e tahliye edildi Rusya, Ukrayna'da toplam 3 bin 593 askeri altyapı tesisini vurdu Rusya, Ukrayna'da toplam 3 bin 593 askeri altyapı tesisini vurdu

Yunanistan, Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna, Rus kargo gemisini Azak Denizi'nde vurdu - Son Dakika


Son Dakika
21:50 Kar yağışı İstanbul'u felç etti! Araçlar ilerlemekte zorluk çekti
21:47 Trabzonspor taraftarından Ali Koç göndermesi! Yapılan tezahürat gündem oldu
21:39 Beşiktaş'ta kar yağışı şiddetlendi, bazı vatandaşlar yollarda ve kafelerde mahsur kaldı
21:25 Megakent şiddetli karın etkisinde! İşte beyaz örtü altında kalan İstanbul'dan kar manzaraları
21:07 Altın ve dolar uzmanı İslam Memiş, ''Daha ağır tahribatlar olabilir'' uyarısında bulundu!
21:05 Trabzonspor, adım adım şampiyonluğa gidiyor! Göztepe maçını 4 golle kazandı
20:44 Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde gerginlik! AK Partili ve MHP'liler arasında 6 ve 9 krizi yaşandı
20:41 Galatasaray savunması, Xavi'yi şaşırttı: Karşılaşmadığımız bir savunma seviyesi
20:39 Zelenski'den savaş açıklaması: Düşman, Kiev'e ancak hepimizi yok etmesi halinde girebilir
20:01 Trabzon'da otobüs yolcularına şaşırtan sürpriz! Kart okutanlar duydukları sese inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 22:19:23. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna, Rus kargo gemisini Azak Denizi'nde vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement