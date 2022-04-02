Ukrayna, Rus konvoyunun imha görüntülerini yayınladı - Son Dakika
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Ukrayna, Rus konvoyunun imha görüntülerini yayınladı

02.04.2022 14:26

- Ukrayna, Rus konvoyunun imha görüntülerini yayınladı Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus askeri konvoyunun imha görüntülerini paylaştı.

- Ukrayna, Rus konvoyunun imha görüntülerini yayınladı

KİEV - Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus askeri konvoyunun imha görüntülerini paylaştı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Rusya'nın kayıplarını yayınlamaya devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya hesaplarından bu kez Rus askeri konvoyunun imha görüntülerini paylaştı.

Öte yandan, Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-2 Nisan tarihleri arasındaki kayıplarına yönelik yaptığı açıklamada, 17 bin 800 Rus askerinin öldürüldüğünü bildirirken, 631 tankın ve 1776 zırhlı askeri aracın da imha edildiğini duyurdu.

Ukrayna, Rus konvoyunun imha görüntülerini yayınladı
Ukrayna, Rus konvoyunun imha görüntülerini yayınladı
Ukrayna, Rus konvoyunun imha görüntülerini yayınladı

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Ukrayna, Rus konvoyunun imha görüntülerini yayınladı Ukrayna, Rus konvoyunun imha görüntülerini yayınladı

Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna, Rus konvoyunun imha görüntülerini yayınladı - Son Dakika


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