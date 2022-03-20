Ukrayna, Rus mevzilerini çoklu roketatarla vurdu - Son Dakika
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Ukrayna, Rus mevzilerini çoklu roketatarla vurdu

20.03.2022 00:58
Ukrayna, Rus mevzilerini çoklu roketatarla vurdu

Ukrayna, Rus askerlerinin mevzilerini çoklu roketatarla vurmaya devam ediyor.

Ukrayna, Rus askerlerinin mevzilerini çoklu roketatarla vurmaya devam ediyor.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 gündür devam eden savaşta, Ukrayna ordusu topraklarını savunmaya devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Ukrayna Ordusu 30. Mekanize Tugayı'na bağlı askeri birliklerin Rus mevzilerine doğru ateşlediği çoklu roketatar atışları görülürken, Rus birliklerinin ağır hasar aldığı ve kayıp verdiği de ifade edildi.

Öte yandan, Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından Rus ordusunun bu zamana kadarki kayıplarına ilişkin yapılan açıklamada, Rusya'nın 14 bin 400'den fazla asker, 466 tank, bin 470 zırhlı askeri araç, 213 topçu sistemi, 72 çok namlulu roketatar, 44 hava savunma sistemi, 95 uçak, 115 helikopter, 17 insansız hava aracı, 914 otomobil, 60 yakıt tankeri, 3 gemi ve 11 özel askeri ekipman kaybettiği duyurulmuştu. - KİEV

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Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna, Rus mevzilerini çoklu roketatarla vurdu - Son Dakika


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