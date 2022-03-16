Ukrayna, Rus mevzilerini vurmaya devam ediyor - Son Dakika
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Ukrayna, Rus mevzilerini vurmaya devam ediyor

16.03.2022 11:46
Ukrayna, Rus mevzilerini vurmaya devam ediyor

- Ukrayna, Rus mevzilerini vurmaya devam ediyor Ukrayna, Rus ordusuna ait obüsleri ve topçu sistemlerini imha etti.

- Ukrayna, Rus mevzilerini vurmaya devam ediyor

KİEV - Ukrayna, Rus ordusuna ait obüsleri ve topçu sistemlerini imha etti.

Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş 21 gündür devam ediyor. Kiev ve Sumi yakınlarında Ukrayna ordusunun 72. ve 93. Tugaylarına mensup askerler ile Rus askerleri arasındaki çatışmalar havadan görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Ukrayna askerlerinin Rusya'ya ait obüsleri ve topçu sistemlerini vurduğu görüldü.

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Ukrayna Rus mevzilerini çok namlulu roketatarla vurdu Ukrayna Rus mevzilerini çok namlulu roketatarla vurdu Rus ordusu Harkov'u vurmaya devam ediyor Rus ordusu Harkov'u vurmaya devam ediyor

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna, Rus mevzilerini vurmaya devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna, Rus mevzilerini vurmaya devam ediyor - Son Dakika
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