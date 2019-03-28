Son Dakika Haberleri: Ukrayna, Rus Muhaliflerin Sığınaklarını Vurdu

Ukrayna, Rus Muhaliflerin Sığınaklarını Vurdu

59 dakika önce

Ukrayna Ordusu, Rusya Federasyonu tarafından desteklenen grupların sığınaklarını bombaladı.

Ukrayna, Rus Muhaliflerin Sığınaklarını Vurdu, System.String[]
Ukrayna Ordusu, Rusya Federasyonu tarafından desteklenen grupların sığınaklarını bombaladı.

Ukrayna Ordusu, Rusya Federasyonu tarafından desteklenen muhalif grupların sığınaklarını bombaladı. Ukrayna Ordusu'nda görev yapan Anatoliy Ştefan tarafından yayınlanan görüntülerde, Ukrayna Ordusu'nun Rus isyancılara ait sığınakları bombaladığı görülüyor.

Görüntüleri yayınlayan Ştefan, "Ukrayna Ordusu Azov Taburu tarafından yapılan bombardımanda 4 isyancının öldürülmüştür" ifadelerini kullandı. - KİEV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:47 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Ukrayna, 3. Sayfa
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