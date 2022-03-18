Ukrayna: Rus ordusu 14 bin 200 asker, 93 uçak, 112 helikopter, 450 tank kaybetti - Son Dakika
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Ukrayna: Rus ordusu 14 bin 200 asker, 93 uçak, 112 helikopter, 450 tank kaybetti

18.03.2022 10:59
Ukrayna: Rus ordusu 14 bin 200 asker, 93 uçak, 112 helikopter, 450 tank kaybetti

Rusya-Ukrayna savaşında, Rus ordusunun 14 bin 200 askerini, 93 uçağını, 112 helikopterini ve 450 tankını kaybettiği bildirildi.

Rusya- Ukrayna savaşında, Rus ordusunun 14 bin 200 askerini, 93 uçağını, 112 helikopterini ve 450 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-18 Mart'taki kayıplarıyla ilgili verileri paylaştı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 14 bin 200 asker öldürüldü, Ruslara ait 93 uçak, 112 helikopter, 450 tank, 1448 zırhlı araç, 205 top, 72 roketatar sistemi ve 43 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 879 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 12 insansız hava aracı (İHA) da kaybetti.??????????????

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Ukrayna, Asker, 112, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: Rus ordusu 14 bin 200 asker, 93 uçak, 112 helikopter, 450 tank kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna: Rus ordusu 14 bin 200 asker, 93 uçak, 112 helikopter, 450 tank kaybetti - Son Dakika
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