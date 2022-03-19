Ukrayna: Rus ordusu 14 bin 400 asker, 95 uçak, 115 helikopter, 466 tank kaybetti - Son Dakika
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Ukrayna: Rus ordusu 14 bin 400 asker, 95 uçak, 115 helikopter, 466 tank kaybetti

19.03.2022 11:11
Ukrayna: Rus ordusu 14 bin 400 asker, 95 uçak, 115 helikopter, 466 tank kaybetti

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 14 bin 400 askerini, 95 uçağını, 115 helikopterini ve 466 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 14 bin 400 askerini, 95 uçağını, 115 helikopterini ve 466 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-19 Mart'taki kayıplarıyla ilgili verileri paylaştı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 14 bin 400 asker öldürüldü, Ruslara ait 95 uçak, 115 helikopter, 466 tank, 1470 zırhlı araç, 213 top, 72 roketatar sistemi ve 44 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 914 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 17 insansız hava aracını (İHA) da kaybetti.??????????????

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: Rus ordusu 14 bin 400 asker, 95 uçak, 115 helikopter, 466 tank kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna: Rus ordusu 14 bin 400 asker, 95 uçak, 115 helikopter, 466 tank kaybetti - Son Dakika
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