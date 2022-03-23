Ukrayna: Rus ordusu 15 bin 600 asker, 101 uçak, 124 helikopter ve 517 tankını kaybetti - Son Dakika
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Ukrayna: Rus ordusu 15 bin 600 asker, 101 uçak, 124 helikopter ve 517 tankını kaybetti

23.03.2022 11:18
Ukrayna: Rus ordusu 15 bin 600 asker, 101 uçak, 124 helikopter ve 517 tankını kaybetti

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 15 bin 600 askerini, 101 uçağını, 124 helikopterini ve 517 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 15 bin 600 askerini, 101 uçağını, 124 helikopterini ve 517 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat- 23 Mart dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 15 bin 600 asker öldürüldü, Ruslara ait 101 uçak, 124 helikopter, 517 tank, 1578 zırhlı araç, 267 top, 80 roketatar sistemi ve 47 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1008 araç, 4 hafif sürat teknesi, 70 yakıt aracı ve 42 insansız hava aracını da kaybetti.????

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: Rus ordusu 15 bin 600 asker, 101 uçak, 124 helikopter ve 517 tankını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna: Rus ordusu 15 bin 600 asker, 101 uçak, 124 helikopter ve 517 tankını kaybetti - Son Dakika
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