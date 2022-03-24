Ukrayna: Rus ordusu 15 bin 800 asker, 108 uçak, 124 helikopter ve 530 tankını kaybetti - Son Dakika
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Ukrayna: Rus ordusu 15 bin 800 asker, 108 uçak, 124 helikopter ve 530 tankını kaybetti

24.03.2022 10:13
Ukrayna: Rus ordusu 15 bin 800 asker, 108 uçak, 124 helikopter ve 530 tankını kaybetti

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 15 bin 800 askerini, 108 uçağını, 124 helikopterini ve 530 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 15 bin 800 askerini, 108 uçağını, 124 helikopterini ve 530 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-24 Mart dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 15 bin 800 asker öldürüldü, Ruslara ait 108 uçak, 124 helikopter, 530 tank, 1597 zırhlı araç, 280 top, 82 roketatar sistemi ve 47 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1033 araç, 4 hafif sürat teknesi, 72 yakıt aracı ve 50 insansız hava aracını da kaybetti.????

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ukrayna: Rus ordusu 15 bin 800 asker, 108 uçak, 124 helikopter ve 530 tankını kaybetti - Son Dakika
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