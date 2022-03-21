Ukrayna: Rus ordusu 15 bin asker, 97 uçak, 121 helikopter, 498 tank kaybetti - Son Dakika
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Ukrayna: Rus ordusu 15 bin asker, 97 uçak, 121 helikopter, 498 tank kaybetti

21.03.2022 13:26
Ukrayna: Rus ordusu 15 bin asker, 97 uçak, 121 helikopter, 498 tank kaybetti

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun yaklaşık 15 bin askerini, 97 uçağını, 121 helikopterini ve 498 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun yaklaşık 15 bin askerini, 97 uçağını, 121 helikopterini ve 498 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat- 21 Mart'taki kayıplarıyla ilgili verileri paylaştı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan yaklaşık 15 bin asker öldürüldü, Ruslara ait 97 uçak, 121 helikopter, 498 tank, 1535 zırhlı araç, 240 top, 80 roketatar sistemi ve 45 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 969 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 24 insansız hava aracını (İHA) da kaybetti.??????????????

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: Rus ordusu 15 bin asker, 97 uçak, 121 helikopter, 498 tank kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna: Rus ordusu 15 bin asker, 97 uçak, 121 helikopter, 498 tank kaybetti - Son Dakika
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