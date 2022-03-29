Ukrayna: Rus ordusu 17 bin 200 asker, 127 uçak, 129 helikopter ve 597 tankını kaybetti - Son Dakika
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Ukrayna: Rus ordusu 17 bin 200 asker, 127 uçak, 129 helikopter ve 597 tankını kaybetti

29.03.2022 09:34
Ukrayna: Rus ordusu 17 bin 200 asker, 127 uçak, 129 helikopter ve 597 tankını kaybetti

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 17 bin 200 askerini, 127 uçağını, 129 helikopterini ve 597 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 17 bin 200 askerini, 127 uçağını, 129 helikopterini ve 597 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-29 Mart dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 17 bin 200 asker öldürüldü, Ruslara ait 127 uçak, 129 helikopter, 597 tank, 1710 zırhlı araç, 303 top, 96 roketatar sistemi ve 54 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1178 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 73 yakıt aracı ve 71 insansız hava aracını da kaybetti.????

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: Rus ordusu 17 bin 200 asker, 127 uçak, 129 helikopter ve 597 tankını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna: Rus ordusu 17 bin 200 asker, 127 uçak, 129 helikopter ve 597 tankını kaybetti - Son Dakika
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